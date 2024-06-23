Додик заявил, что США создают хаос в странах от Ирака до Боснии и Герцеговины

Global Look Press/IMAGO/www.imago-images.de США занимаются созданием хаоса в других странах от Ирака до Боснии и Герцеговины исключительно в своих эгоистических интересах, мешая сербам, хорватам и бошнякам (славянам-мусульманам) договориться о будущем БиГ, заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.