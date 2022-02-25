Ракицкий расторг контракт с «Зенитом»

Центральный защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий расторг контракт с «сине-бело-голубыми». Об этом сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт», на который ссылается sport24.
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