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Из Екатеринбурга в Мордовию будут летать самолеты Red Wings

Из Екатеринбурга в Мордовию будут летать самолеты Red Wings

Авиакомпания Red Wings с 26 апреля запускает регулярные рейсы из Екатеринбурга в Саранск. Согласно информации на сайте авиаперевозчика, суперджеты будут вылетать из Екатеринбурга в 09:20 раз в неделю и из Саранска – в 21:20.

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