Из Екатеринбурга в Мордовию будут летать самолеты Red Wings

Авиакомпания Red Wings с 26 апреля запускает регулярные рейсы из Екатеринбурга в Саранск. Согласно информации на сайте авиаперевозчика, суперджеты будут вылетать из Екатеринбурга в 09:20 раз в неделю и из Саранска – в 21:20.