Когда подрядчик единственный. Как благоустраивают Петрозаводск

Горожане прокомментировали изменения в Ринтальском сквере Текст и фото: Антонина Кябелева Территория Ринтальского сквера, расположенного в петрозаводском микрорайоне Кукковка, попала в программу по благоустройству общественных территорий.
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