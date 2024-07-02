Юрист Прянишников усомнился в применение к семье Невзорова закона об экстремизме

По мнению юриста Алексея Прянишникова, применение закона "О противодействии экстремистской деятельности", на которое сослался суд в Санкт-Петербурге, в случае признания журналиста Александра Невзорова и его супруги Лидии экстремистским объединением, требует наличия у такого общества органов управления и устава.