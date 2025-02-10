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Царьград

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Что Илон Маск сделает с "Голосом Америки"* и "Радио Свобода"**: Политолог дал неожиданный прогноз

Что Илон Маск сделает с "Голосом Америки"* и "Радио Свобода"**: Политолог дал неожиданный прогноз

Маск предложил закрыть "Голос Америки"* и "Радио Свобода"**. Политолог Синельников-Оришак не исключил, что после реформ от этих двух организаций останутся только бренды.

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