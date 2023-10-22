В Амурской области сотрудники ЖКС № 7 (г. Белогорск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО провели противоаварийную тренировку

Тренировки позволяют отрабатывать действия персонала и аварийных бригад при ликвидации технологических нарушений на объектах и сетях теплового и водопроводно-канализационного хозяйства, казарменно-жилищного фонда.
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