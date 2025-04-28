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  • Виктор Луговой
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Ретеги повторил рекорд Филиппо Индзаги в «Аталанте» по голам (24) за сезон Серии А

Матео Ретеги реализовал пенальти в матче чемпионата Италии с «Лечче» (1:1). Форвард забил 24-й гол в текущем сезоне Серии А, повторив рекорд Филиппо Индзаги, у которого в чемпионате-1996/97 было столько же мячей за клуб из Бергамо.

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