Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

  • Светлана Петрова
    Это все предвыборное . Они разговаривали про встречу в Маролаге, потом в НЙ, просто пока позиция такая, будем надеять...Встреча Зеленског...
  • Виктор Лесков
    Сквернословие.. . это о "физики матерятся", когда кто то на очередном симпозиуме, при нехватке горячительного, вякнет...Встреча Зеленског...
  • карюкалов вячеслав
    Надо прижиматься.Не так страшно.Встреча Зеленског...

В МИД Узбекистана заявили о важности невмешательства во внутренние дела республики

В МИД Узбекистана заявили о важности невмешательства во внутренние дела республики

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Узбекистана Бахтиер Саидов заявил, что Ташкенту и Москве важно не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

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