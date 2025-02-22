Горемыкин наградил участников СВО в Центральном военном госпитале

В Центральном военном клиническом госпитале им. П.В. Мандрыка заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин вручил государственные награды 17 военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.
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