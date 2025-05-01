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Крижанац не сможет приехать на матч легенд в честь 100-летнего юбилея «Зенита»

Крижанац не сможет приехать на матч легенд в честь 100-летнего юбилея «Зенита»

Бывший защитник «Зенита» и сборной Хорватии Ивица Крижанац сообщил, что не сможет приехать на матч легенд, который состоится 25 мая в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в честь 100-летнего юбилея петербургского клуба.

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