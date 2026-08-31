Росатом контролирует ситуацию на Запорожской АЭС

Госкорпорация «Росатом» полностью контролирует положение дел на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил 31 августа глава корпорации Алексей Лихачёв.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛС Путин: Меркель на...
- Путин отметил кон...
- МЗ Генпрокуратура РФ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым