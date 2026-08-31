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Регионы России

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Росатом контролирует ситуацию на Запорожской АЭС

Росатом контролирует ситуацию на Запорожской АЭС

Госкорпорация «Росатом» полностью контролирует положение дел на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил 31 августа глава корпорации Алексей Лихачёв.

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