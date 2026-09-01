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Происшествия

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В Кемерове в День знаний открыт кадетский класс полиции имени участника Великой Отечественной войны, ветерана МВД, полковника милиции в отставке Николая Сячина

В День знаний в школе № 36 г. Кемерово открылся второй кадетский класс полиции. Ему присвоено имя участника Великой Отечественной войны, ветерана МВД, полковника милиции в отставке Николая Максимовича Сячина.

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