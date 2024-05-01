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Йос Ферстаппен об уходе Ньюи: «Команда находится под угрозой распада. Именно этого я и боялся в начале года»

Йос Ферстаппен опасается за будущее команды «Ред Булл». Бывший пилот «Ф-1» и отец Макса Ферстаппена считает уход Эдриана Ньюи серьезной предпосылкой к тому, что в будущем команда может утратить лидирующие позиции.

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