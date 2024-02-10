Китайский Новый год в Москве, Петербурге и Владивостоке: праздничная программа 10 февраля 2024

В 2024 году Россия готовится отметить китайский Новый год с особым размахом. Это будет первое масштабное мероприятие, посвященное этому празднику, организованное в честь 75-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.
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