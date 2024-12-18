Регулятор Австралии подал иск против Binance за нарушение прав потребителей

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) подала исковое заявление против Binance Australia Derivatives, обвинив платформу в нарушении прав потребителей из-за ошибочной классификации клиентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии