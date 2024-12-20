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Рябков: планы России по урегулированию ситуации вокруг Украины исходят от реалий

Рябков: планы России по урегулированию ситуации вокруг Украины исходят от реалий

Заместитель руководителя министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что планы России по урегулированию украинского конфликта исходят от реалий и отражают непоколебимую решимость стоять на защите коренных интересов страны.

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