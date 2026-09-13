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«Голоса большого мира» открыли Детскую программу фестиваля молодежи в Екатеринбурге

«Голоса большого мира» открыли Детскую программу фестиваля молодежи в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября, ФедералПресс. Театрализованное шоу «Голоса большого мира» дало старт Детской программе Международного фестиваля молодежи – 2026.

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