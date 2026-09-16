Молжаниновские ...
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Молжаниновские вести

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Жители Молжаниновского познакомятся с уникальными фото в сфере градостроительства

До 4 октября в парке «Ходынское поле» будет проходить фотовыставка, посвященная 70-летию Дня строителя.

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