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Царьград

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Прокуратура сообщила о гибели девочки под поездом в Новосибирске

Прокуратура сообщила о гибели девочки под поездом в Новосибирске

В Новосибирской области грузовой поезд насмерть сбил девочку 2013 года рождения на станции Инская. Западно-Сибирская транспортная прокуратура ведёт проверку соблюдения безопасности на железнодорожном транспорте и деятельности по профилактике правонарушений.

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