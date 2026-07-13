Прокуратура сообщила о гибели девочки под поездом в Новосибирске

В Новосибирской области грузовой поезд насмерть сбил девочку 2013 года рождения на станции Инская. Западно-Сибирская транспортная прокуратура ведёт проверку соблюдения безопасности на железнодорожном транспорте и деятельности по профилактике правонарушений.