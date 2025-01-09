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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Крузейро» представил женский состав на сезон и лису-талисмана с номером 180 – телефон, по которому можно сообщать о домашнем насилии в отношении женщин

Команда начала подготовку к Суперкубку Бразилии, старт которого запланирован на февраль. Клуб представил состав на новый сезон, в том числе 13 новых футболисток, а также нового талисмана по имени Кабулоса (cabuloso можно перевести как «причудливый, жутковатый, трудный для понимания» – Спортс’‘) – лису с 180-м номером на футболке.

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