Крупнейший в мире термоядерный реактор начал работу в Японии

В Японии начал работу крупнейший в мире экспериментальный термоядерный реактор. Несмотря на то, что технология находится в зачаточном состоянии ее относят к ответам на потребности в энергопотреблении всего человечества.
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