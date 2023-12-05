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Крупнейший в мире термоядерный реактор начал работу в Японии

Крупнейший в мире термоядерный реактор начал работу в Японии

В Японии начал работу крупнейший в мире экспериментальный термоядерный реактор. Несмотря на то, что технология находится в зачаточном состоянии ее относят к ответам на потребности в энергопотреблении всего человечества.

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