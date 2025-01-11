В МЧС рассказали, как идет ликвидация последствий выброса мазута в Крыму

В Крыму за сутки очистили более 9 км береговой линии от пятен мазута, сообщили в МЧС Всего за последние дни обследовано 548 км берега от Керчи до Черноморского района, очищено 146 км, собрано 342 тонны загрязненного песка и грунта.
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