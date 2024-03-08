8 Марта, транспортная реформа и суровый приговор экс-мэру: итоги РИА «Новый День»

На этой короткой неделе жители Екатеринбурга и области активно готовились праздновать 8 Марта. Однако деловая жизнь не затихала: глава города анонсировал новую транспортную реформу, а суды вынесли несколько важных решений.
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