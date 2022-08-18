Архівне фото: озброєні бойовики «Аш-Шабаб» недалеко від Могадішо, Сомалі, 8 грудня 2008 року ЗС США в Африці завдали удару по терористам з «Аш-Шабаб» В результаті авіаудару, повідомило Об'єднане командування Збройних сил США в зоні Африки, загинули понад 10 бойовиків угруповання, яке є підрозділом Аль-Каїди» Об'єднане командування Збройних сил США в зоні Африки (AFRICOM) підтвердило, […] Сообщение ЗС США в Африці завдали удару по терористам з «Аш-Шабаб» появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.