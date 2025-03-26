Игорь Столетов - спаситель исторического центра Владимира

Под руководством Столетова проводилась реставрация уникальных памятников владимирской архитектуры: Успенского собора, Золотых ворот, Дмитриевского собора, храма Покрова на Нерли, Георгиевского собора в Юрьеве-Польском.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии