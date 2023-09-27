БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Главковерх украинской катастрофы

Главковерх украинской катастрофы

Любимой детской игрушкой будущего укрофюрера была мясорубка Игорь Семенченко Олег Фаличев На фото: президент Украины Владимир Зеленский (в центре) (Фото: AP/TAСС) Монстр, с настойчивостью безумца отправляющий свой народ в пучину смертоубийственной войны, на «мясные штурмы», хорошо знаком нам под фамилией Зеленский.

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