Любимой детской игрушкой будущего укрофюрера была мясорубка Игорь Семенченко Олег Фаличев На фото: президент Украины Владимир Зеленский (в центре) (Фото: AP/TAСС) Монстр, с настойчивостью безумца отправляющий свой народ в пучину смертоубийственной войны, на «мясные штурмы», хорошо знаком нам под фамилией Зеленский.