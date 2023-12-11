Выставку знаменитого братского фотографа Александра Силивончика посетили депутаты ЗС Приангарья

Мэр Братска Сергей Серебренников и делегация депутатов Законодательного собрания Иркутской области во главе с председателем регионального парламента Александром Ведерниковым приняли участие в торжественном открытии персональной фотовыставки прославленного братского фотографа Александра Силивончика «70 лет — фокус нормальный!».
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