Политика как он...
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Политика как она есть

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"Неспровоцированная агрессия" и другие проблемы западной пропаганды

"Неспровоцированная агрессия" и другие проблемы западной пропаганды

Представьте себе картину: поддерживаемые Россией и Китаем сапатисты (например, можно взять любую другую группировку) захватывают власть в Мексике.

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Комментарии
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Галина Чужая
Самая  ядовитая страна на Планете - С Ш А !!!
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11 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Всё так и есть: запад, у которого итак руки по локоть в крови, продолжает совершать  разнообразные непотребства ради достижения своих собственных целей, а на выходе виноватой почему-то обвиняют Россию и особенно президента Путина... Впрочем действительно Путин стал для запада главным препятствием на  его пути... и мы  скоро все будем свидетелями той вакханалии, которую запад непременно развернёт, чтобы не допустить переизбрания Путина на выборах в России. Ведь для запада, и это  ни для кого не секрет, любимая забава вмешиваться везде и всегда где их не ждут и тем более куда их даже не приглашают...
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8 час.

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