"Неспровоцированная агрессия" и другие проблемы западной пропаганды

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Всё так и есть: запад, у которого итак руки по локоть в крови, продолжает совершать разнообразные непотребства ради достижения своих собственных целей, а на выходе виноватой почему-то обвиняют Россию и особенно президента Путина... Впрочем действительно Путин стал для запада главным препятствием на его пути... и мы скоро все будем свидетелями той вакханалии, которую запад непременно развернёт, чтобы не допустить переизбрания Путина на выборах в России. Ведь для запада, и это ни для кого не секрет, любимая забава вмешиваться везде и всегда где их не ждут и тем более куда их даже не приглашают...