Представьте себе картину: поддерживаемые Россией и Китаем сапатисты (например, можно взять любую другую группировку) захватывают власть в Мексике.
"Неспровоцированная агрессия" и другие проблемы западной пропаганды
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Чужая
Самая ядовитая страна на Планете - С Ш А !!!
Ответить
11 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Всё так и есть: запад, у которого итак руки по локоть в крови, продолжает совершать разнообразные непотребства ради достижения своих собственных целей, а на выходе виноватой почему-то обвиняют Россию и особенно президента Путина... Впрочем действительно Путин стал для запада главным препятствием на его пути... и мы скоро все будем свидетелями той вакханалии, которую запад непременно развернёт, чтобы не допустить переизбрания Путина на выборах в России. Ведь для запада, и это ни для кого не секрет, любимая забава вмешиваться везде и всегда где их не ждут и тем более куда их даже не приглашают...
Ответить
8 час.
Свежие комментарии