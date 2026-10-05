Боец Музыка: боевик ВСУ выдал позицию, убегая от российского дрона

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Боевик ВСУ рассекретил позицию, когда пытался спрятаться от российского беспилотника на запорожском направлении, сообщил ТАСС военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным Музыка.
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