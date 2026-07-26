Раймонд Паулс рассказал о состоянии здоровья после курса лечения

Композитор Раймонд Паулс продолжает лечение и не исключает выхода на сцену Народный артист СССР Раймонд Паулс, которому в начале 2026 года исполнилось 90 лет, сообщил о сохраняющихся проблемах со здоровьем.
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