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Раймонд Паулс рассказал о состоянии здоровья после курса лечения

Раймонд Паулс рассказал о состоянии здоровья после курса лечения

Композитор Раймонд Паулс продолжает лечение и не исключает выхода на сцену Народный артист СССР Раймонд Паулс, которому в начале 2026 года исполнилось 90 лет, сообщил о сохраняющихся проблемах со здоровьем.

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