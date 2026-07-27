Окская судоверфь отсудила у Schottel почти €3 млн за непоставленное оборудование

Акционерное общество «Окская судоверфь» выиграла суд с немецкой компанией Schottel Gesellschaft mit beschränkter Haftung, отсудив почти три миллиона евро (более 266 миллионов рублей) по делу о непоставленном оборудовании.
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