Как не перепутать сетевой фильтр с удлинителем: ошибка, которая может оказаться фатальной

Удлинитель и сетевой фильтр внешне похожи, но разница между ними может стоить техники. Один только увеличивает длину кабеля, второй гасит скачки напряжения.
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