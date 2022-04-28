Южная Корея направит в Европу часть своих резервов природного газа

ТАСС/EPA Правительство Республики Корея приняло решение перенаправить часть предназначенных для собственной страны поставок сжиженного природного газа в европейские государства на фоне дефицита этого энергоносителя из-за ситуации на Украине.
ТАСС/EPA Правительство Республики Корея приняло решение перенаправить часть предназначенных для собственной страны поставок сжиженного природного газа в европейские государства на фоне дефицита этого энергоносителя из-за ситуации на Украине.
Свежие комментарии