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Южная Корея направит в Европу часть своих резервов природного газа

Южная Корея направит в Европу часть своих резервов природного газа

ТАСС/EPA Правительство Республики Корея приняло решение перенаправить часть предназначенных для собственной страны поставок сжиженного природного газа в европейские государства на фоне дефицита этого энергоносителя из-за ситуации на Украине.

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