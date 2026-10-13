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Царьград

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Петербуржцу вернули 25 тыс. за билет на Канье Уэста без сбора

Петербуржцу вернули 25 тыс. за билет на Канье Уэста без сбора

Один из петербургских покупателей билетов на отмененные концерты Канье Уэста получил обратно 25 тыс. руб.

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