Авилон назвал три правила езды по плохим дорогам

Для того, чтобы не разбить автомобиль на плохой дороге, нельзя на ней резко тормозить и разгоняться. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на директора департамента механического ремонта "Люкс" АГ "Авилон" Павла Константинова.