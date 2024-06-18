Авилон назвал три правила езды по плохим дорогам

Для того, чтобы не разбить автомобиль на плохой дороге, нельзя на ней резко тормозить и разгоняться. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на директора департамента механического ремонта "Люкс" АГ "Авилон" Павла Константинова.
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