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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сестра Роналду Элма о скандале с игроком: «Португальцы забывают, что уже было сделано, и думают, что теперь все должно быть по-другому. Тяжело видеть, как мой брат проходит через все это»

Элма Авейру , сестра  Криштиану Роналду , высказалась о скандале с участием 41-летнего футболиста.  Напомним, форвард самовольно покинул расположение сборной Португалии после того, как не вышел на поле в матче Лиги наций УЕФА против Норвегии (2:1).

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