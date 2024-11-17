Долгий путь: среди каких знаков зодиака больше всего долгожителей Алёна Юрьева Долголетие — это сложный результат взаимодействия множества факторов: генетики, здоровья, образа жизни, кармы и, конечно, звездных предрасположенностей.
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