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Классическая окрошка на квасе с колбасой — пошаговый рецепт с фото

Классическая окрошка на квасе с колбасой — пошаговый рецепт с фото

Замечательный рецепт быстрого приготовления окрошки с колбасой и овощами на домашнем квасе, которая обязательно понравится многим и приятно удивит своими великолепными вкусовыми качествами! Ингредиенты На рецепт приготовления Картофель 300 гр.

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