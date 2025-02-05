В США предложили депортировать Маска

Вечером 4 февраля у здания Министерства финансов США сотни людей вышли на протест против вторжения американского миллиардера Илона Маска в финансовые системы, содержащие конфиденциальную информацию миллионов американцев.
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