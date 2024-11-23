Михаил Шеремет: МВД начинает лишать российского гражданства за непринятие присяги

МВД начинает лишать российского гражданства за непринятие присяги МВД России с сегодняшнего дня начинает лишать статуса гражданина РФ лиц, получивших российское гражданство, но не прошедших процедуру присяги.
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