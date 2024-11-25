В МИД прокомментировали смерть раввина еврейской общины Абу-Даби

МИД подтверждает смерть раввина еврейской общины Абу-Даби Цви Когана, гражданина Израиля и Республики Молдова, проживавшего в Объединенных Арабских Эмиратах на основании молдавского гражданства и имевшего статус резидента.
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