Бортников: в Киеве готовы использовать террористов для преступлений в РФ

Нападение на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» свидетельствует о готовности украинских неонацистов и их западных покровителей использовать членов международного террористического подполья для совершения преступлений на российской территории, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников в ходе состоявшегося во вторник заседания Национального антитеррористического комитета.