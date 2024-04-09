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Бортников: в Киеве готовы использовать террористов для преступлений в РФ

Нападение на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» свидетельствует о готовности украинских неонацистов и их западных покровителей использовать членов международного террористического подполья для совершения преступлений на российской территории, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников в ходе состоявшегося во вторник заседания Национального антитеррористического комитета.

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