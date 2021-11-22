Сергей Плотников: «Нам сказали, что у нас есть вожак – Федоров. Мы приняли его философию, идем за ним»

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников подвел итоги матча со СКА (3:1). – Все отлично. Вышли, навязали свою игру, забили быстрые голы.

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