Тренер медийного "Титана" Курбанов: сборная России только формируется

Бывший профессиональный футболист Шамиль Курбанов, игравший в том числе на уровне Первой лиги национального чемпионата, а сейчас являющийся главным тренером медийного футбольного клуба "Титан", в комментарии для "Газеты.
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