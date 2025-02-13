В Заднепровском рынке может появиться торгово-выставочный центр белорусских товаров

«Он станет удобной и современной площадкой, где смолянам и гостям города представят широкий ассортимент продукции из соседней республики» Сегодня делегация из Белоруссии ознакомилась с потенциальными местами для открытия в Смоленске тогово-выставочного центра своей продукции, и один из вариантов – Заднепровский рынок, заявил глава города Александр Новиков.