В ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области проходит Всероссийская акция «Студенческий десант»

Сегодня в Главном следственном управлении ГУ МВД России прошла интеллектуальная викторина «Юридический олимп» для студентов Санкт-Петербургского государственного университета, Северо-Западного института управления РАНХиГС и Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.
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