Закрепленный тросом велосипед нашли на дереве в центре Петрозаводска

Необычную операцию провели пожарные на проспекте Ленина в карельской столице В четверг в 17 часов 49 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил не совсем обычный звонок с просьбой о помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии