Финны решили покаяться перед Россией, но оказалось слишком поздно. Спасать Финляндию больше некому

Происходящее сегодня в Финляндии напоминает театр абсурда. Некогда процветающая, по большей части благодаря России страна, своими руками зарезала курицу несущую золотые яйца, и сегодня клянчит деньги у Евросоюза для того чтобы хоть как-то поддержать свое население.
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