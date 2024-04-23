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Позитив для оптимистов

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Финны решили покаяться перед Россией, но оказалось слишком поздно. Спасать Финляндию больше некому

Финны решили покаяться перед Россией, но оказалось слишком поздно. Спасать Финляндию больше некому

Происходящее сегодня в Финляндии напоминает театр абсурда. Некогда процветающая, по большей части благодаря России страна, своими руками зарезала курицу несущую золотые яйца, и сегодня клянчит деньги у Евросоюза для того чтобы хоть как-то поддержать свое население.

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Комментарии
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СБ
Сергей Бунцов
Их проблемы как слуги НАТО.
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13 час.
Yvan
Не вижу никаких признаков &quot;покаяния&quot;.
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9 час.
vagas Karlito
Станет совсем плохо  возьмем на прокорм как губернию!))
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5 час.

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