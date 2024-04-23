Финны решили покаяться перед Россией, но оказалось слишком поздно. Спасать Финляндию больше некому

Происходящее сегодня в Финляндии напоминает театр абсурда. Некогда процветающая, по большей части благодаря России страна, своими руками зарезала курицу несущую золотые яйца, и сегодня клянчит деньги у Евросоюза для того чтобы хоть как-то поддержать свое население.