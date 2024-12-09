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Ротенберг про 1:0 с «Барысом»: «Железобетонная оборона – то, что нужно СКА. Наши вратари набирают обороты»

СКА обыграл казахстанскую команду в Фонбет Чемпионате КХЛ (1:0). Вратарь Павел Мойсевич отразил все 20 бросков.

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